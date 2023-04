Laissac-Sévérac l'Église. Le président du Département en visite

Le président du Département en visite à Laissac-Sévérac l’Église,

le maire de Laissac-Sévérac l’Église a eu l’honneur et le plaisir, hier, récemment, de recevoir Arnaud Viala, président du Département de l’Aveyron.

A l’invitation du Dr Harant, président du conseil d’administration, et de Mme Sponne directrice, ils sont allés au Ditep de Grèzes où un succulent déjeuner leur a été servi au restaurant d’application. Ils ont ensuite visité les locaux du Ditep : la ferme, les classes, l’espace dédié aux pratiques sportives et la chapelle. Puis ils se sont rendus à Laissac, à la nouvelle structure de transformation et de salaison : "La côte 2 bœuf", avant d’être accueillis à l’école Charles-de-Gaulle où les travaux de réfection de la toiture et de mise aux normes énergétiques s’achèvent. Ils ont poursuivi la découverte de la commune par les ateliers communaux et la résidence services. Accompagnés des conseillers départementaux, Christine Presne et Christian Naudan et de conseillers municipaux, ils ont rejoint la mairie pour la signature du CPAT, Contrat de projets Aveyron territoires avec la commune de Laissac-Sévérac l’Église. Ce contrat de partenariat va permettre à la commune de développer son attractivité et d’accentuer son dynamisme grâce à l’accompagnement et à l’aide précieuse qu’offrent les équipes du département. L’après-midi s’est clôturée par un moment convivial