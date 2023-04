Boussac. Foot : belle prestation malgré la défaite

L’équipe fanion du club enchaîne les bons résultats en cette fin de saison. Après avoir été battre le leader Le Monastère, invaincu jusqu’alors sur son terrain, elle est désormais son dauphin au classement.

Ce dernier week-end c’est sur le terrain de Golinhac – Campuac qu’elle a obtenu une victoire sans appel sur le score de cinq buts à zéro. Les buteurs du jour étaient Bastien Alary (2), Antoine Durand, Romain Bonnefille et David Puech, peu habitué à garnir les filets et qui a marqué un but d’anthologie. Les réservistes quant à eux occupent toujours la deuxième moitié du tableau.

Ils recevaient ce week-end la formation de La Selve – Rulhac le leader de la poule. La première mi-temps voit les violets prendre le match à leur compte et scorent à deux reprises par l’intermédiaire de Jean Alibert et Emilien Bec (sur pénalty). Malgré quelques occasions d’aggraver le score, ce sont les visiteurs qui réduisent la marque avant la mi-temps. La deuxième période a une tout autre configuration et c’est bien ces derniers qui vont marquer à trois reprises portant le score à 4 buts à 2, confirmant ainsi leur statut de leaders.

Ce samedi, l’équipe1 reçoit la formation du Comtal à 18 h au Pont de Membre tandis que les réservistes se déplacent dimanche à Compollibat pour affronter l’équipe des Rives à 15 h.

Randonnee de la semaine

La randonnée de cette semaine nous conduit à Bozouls (Site géologique) pour une rando sur la journée – 14,5 km pour 557 m de D +. Départ à 9 h place de la mairie à Baraqueville – 9 h 30 Bozouls Eglise Saint Pie X.

Responsables : Martine 06 26 65 98 31 ou Evelyne 06 25 1 267 46.