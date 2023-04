Salles-Curan. Les vacances de printemps et les stages sportifs pointent leur nez

Le PETR-Syndicat Mixte du Lévézou et son éducateur sportif territorial Fred proposent leurs journées, demi-journées et sessions toujours planifiées sur la première semaine des congés scolaires, soit du lundi 24 au vendredi 28 avril. Programme des 19 stages pour enfants (7-11 ans) et adolescents (+ de 12 ans) :

- Lundi 24 : roller et kinball à Trémouilles, quad à Canet-de- Salars (x2),

- Mardi 25 : trotti et base ball à Curan, motocross à Salmiech (x2),

- Mercredi 26 : kinball et mini foot à Ségur, quad à Villefranche-de-Panat (x2),

- Jeudi 27 : motocross à Agen d’Aveyron (x2), karting (x2) et paintball à Castelnau-Pégayrols.

- Vendredi 28 : quad à Vezins (x2), karting (x2) et paintball à Castelnau-Pégayrols.

Les inscriptions ont débuté le 12 avril et s’étendent jusqu’au 21 avril. Le nombre de places par activité est bien entendu limité, gare donc aux retardataires.

Inscription ou renseignement : 05 65 74 35 04 (bureau), 06 30 26 62 64 (mobile) fred.sport.levezou@gmail.com (mail) ou sur le site web www.levezou.fr/animer-le-levezou/sport-enfants-ados/extrascolaire/