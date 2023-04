Réforme des retraites : l'intersyndicale reste tournée vers le 1er mai, après l'allocution d'Emmanuel Macron

Quelques minutes après l'allocution d'Emmanuel Macron, lundi 17 avril 2023, l'intersyndicale a réagi aux propos du Président de la République, en lançant, de nouveau, un appel à la mobilisation le 1er mai.

En 48 heures, l'exécutif s'est exprimé à deux reprises pour évoquer la réforme des retraites, validée le 14 avril par le Conseil constitutionnel. Élisabeth Borne, la cheffe du gouvernement, l'a d'abord redéfendue le lendemain, en marge du premier Conseil national du parti présidentiel Renaissance. Enfin, Emmanuel Macron l'a abordée dans le cadre d'une allocution faite aux Français, lundi 17 avril. Prise de parole à laquelle les syndicats ont réagi, dans la foulée.

"Il n'a pas compris la colère"

Un communiqué intersyndical a été diffusé quelques minutes après l'intervention du chef de l'Etat. Défenseur de "l'apaisement", il est tombé face à des syndicats loin d'être convaincus : "il n'a toujours pas compris la colère qui s'exprime dans le pays et s'obstine. Il doit respecter la démocratie sociale et le rejet très majoritaire de cette réforme par la population."

Les syndicats jugent l'exécutif "seul responsable d'une situation explosive sur l'ensemble du pays", et estiment que "depuis trois mois, le rejet de la réforme des retraites est toujours aussi massif". "Après avoir promulgué la loi dès vendredi, le Président de la République confirme dans son allocution son mépris à la fois envers les organisations syndicales et envers les jeunes et l'ensemble de la population."

Communiqué intersyndical :

Un 1er Mai unitaire et populaire pour le retrait !https://t.co/50ZV8sLWgP pic.twitter.com/bkSxySHNnA — Union syndicale Solidaires (@UnionSolidaires) April 17, 2023

Nouveau rejet de l'entrevue avec le Président

Toujours dans le cadre de ce communiqué, l'intersyndicale "confirme qu'elle ne participera pas aux réunions avec l'exécutif ni à celle de mardi avec le Président de la République". Emmanuel Macron avait, en effet, proposé un échange avec les organisations syndicales, ce 18 avril. Alternative déjà repoussée par ces dernières, qui ont donc réitéré ce refus ce lundi soir.

Rendez-vous le 1er mai

Après avoir rappelé qu'elle a mobilisé "des millions de travailleurs, travailleurs, jeunes et retraité(es)" à l'occasion des "12 journées de manifestations puissantes de grèves", l'intersyndicale donne un 13e rendez-vous. Elle appelle à "faire du 1er mai une journée de mobilisation massive, unitaire et populaire contre la réforme des retraites partout sur le territoire, dans le calme et la détermination".

"Elle invite tous les travailleurs et travailleuses, jeunes, retraité(e)s comme l'ensemble de la population à s'y rendre massivement, entre collègues de travail, amis, en famille pour obtenir l'abrogation de cette réforme injustifiée, brutale et injuste", poursuivent les syndicats.

Venus de France... et d'ailleurs ?

En fin de communiqué, l'intersyndicale ajoute que la manifestation à Paris se fera "en présence de représentants syndicaux internationaux en soutien à notre lutte". Sur le plateau de BFM TV, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a en effet annoncé, lundi soir, qu'en marge de ce 1er mai, "il y aura en plus de très nombreux syndicats étrangers qui viendront du monde entier pour montrer leur solidarité, leur soutien vis-à-vis de notre mobilisation. Ce sera donc un 1er mai exceptionnel".