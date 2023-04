Comment aider à la conservation des coraux en quelques clics

(ETX Daily Up) - Google propose une nouvelle expérience via son portail Arts & Culture. Sous la forme d'une activité ludique, il est en fait question de participer à la sauvegarde des plus beaux massifs coralliens de la planète.

L'objectif est d'identifier la présence ou non de poissons dans certains massifs afin d'aider les biologistes à les repeupler en cas de besoin et donc d'entretenir ces espaces par définition très fragiles. Cet environnement animal est primordial à leur survie.

Le but du projet "Calling in our Corals" est d'entrainer une intelligence artificielle, en signalant la présence ou non de poissons sur divers enregistrements mis à la disposition des internautes. Les équipes de Google ont en effet disposé des hydrophones dans divers massifs, au large de la Polynésie française, de l'Australie, des Maldives, de la Suède ou encore du Canada, de la Floride et des Philippines.

Pour s'entrainer, Google fait d'abord écouter des sons issus d'une aire marine protégée puis, à l'inverse, d'un récif victime de surpêche intensive. Une fois vos oreilles bien entrainées, vous pouvez passer à l'étape suivante.

Les utilisateurs peuvent alors écouter des enregistrements audio de haute qualité d'environnements de récifs coralliens, qui seront ensuite utilisés pour former l'IA. Ces clips sont remplis de sons incroyablement détaillés, comme les différentes espèces de poissons, de crabes ou même de crevettes qui émettent des sons particuliers. L'internaute est alors invité à simplement cliquer à chaque fois qu'il entend un son et à le faire sur autant d'extraits qu'il le souhaite. De cette manière, il participe à éduquer une intelligence artificielle qui sera plus tard chargée d'analyser de bien plus grandes séquences.

Tester "Calling in our Corals".