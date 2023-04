Des sneakers fabriquées à partir de coupe-vent vintage

(ETX Daily Up) - Faire du neuf avec du vieux. C'est la nouvelle lubie de l'industrie de la mode, qui contribue à réduire le gaspillage et les montagnes de déchets qui s'accumulent aux quatre coins du monde. Et maintenant, il s'agit même de recycler, ou plutôt d'upcycler, des vêtements iconiques des décennies passées. Une toute jeune marque lance aujourd'hui ses premières sneakers fabriquées à partir de… coupe-vent. Tout un programme !

En plein boom, l'upcycling permet d'offrir une seconde vie aux déchets, quels qu'ils soient, et de réduire considérablement leur impact sur l'environnement. On l'a vu ces derniers mois avec des vestes créées à partir de parapluies, des sacs conçus à partir de paquets de chips, ou encore des bijoux fabriqués à partir de déchets électroniques. Lancée en 2023, une toute jeune marque se distingue encore davantage en allant piocher dans la garde-robe de notre enfance - à condition d'être né dans les années 80 et 90 - avec des sneakers créées à partir de coupe-vent. Une initiative qui promet d'offrir une seconde vie à ces pièces vintage.

Chiner puis upcycler

Enfants des années 80 et 90, on a (forcément) tous eu - un jour ou l'autre - un coupe-vent aux couleurs criardes sur le dos. Volontairement, ou pas. Quoi qu'il en soit, cette création pratique et vintage a progressivement cédé sa place à d'autres pièces trendy, plus dans l'air du temps, avant de faire un retour fracassant dans la mode. Chose que l'on doit à l'engouement sans précédent des plus jeunes générations pour les nineties, et qui a inspiré la marque parisienne BIS* pour le lancement de sa toute première collection de sneakers. Porté par la créatrice Eva Goldberg et la designer Anaïs Dougnac, le label a fait le choix de se distinguer en transformant des coupe-vent en sneakers.

Chinés à la pièce, les coupe-vent tout droit venus des années 80 et 90 sont tout simplement upcyclés en baskets rétro. Le processus est est assez simple - à condition d'en maîtriser les rudiments : il s'agit de découper les coupe-vent à la main, une opération faite dans un atelier d'insertion sociale à Paris, puis de confier les empiècements à de petites mains qui les (ré)assembleront en sneakers. Le tout avec un triple enjeu à la clé : réduire le recours aux nouvelles ressources, limiter le gaspillage, et conserver l'héritage de ces pièces iconiques.

Disponibles dès la fin du mois d'avril sur l'eshop de BIS*, les baskets sont ainsi composées d'une doublure en polyester à 80% recyclé, d'une semelle d'usure à 50% en gomme recyclée, et d'une semelle intérieure à 50% en mousse recyclée. "Pour sélectionner nos coupe-vent, nous nous rendons sur place et nous passons la journée à les trier un à un, à la main. Seules les meilleures matières, les combos couleurs et motifs les plus forts sont choisis afin de représenter au mieux l’époque", précise Eva Goldberg, co-fondatrice de BIS*, dans un communiqué.

Un boom de l'upcycling

On ne compte plus ces derniers mois les initiatives qui visent à revaloriser les déchets dans la mode. Et d'autres secteurs s'y mettent progressivement, à l'instar de la joaillerie qui s'intéresse de près aux déchets électroniques, à la cosmétique qui lorgne sur les déchets alimentaires pour enrichir les formules de ses soins et parfums, ou encore des nouvelles technologies qui se tournent vers des produits mis au rebut pour tenter de développer des batteries, piles, et autres dispositifs plus éco-responsables.