Onet-le-Château : la saison de golf débute avec le printemps

Le Golf poursuit sa mue et la sécurisation de son parcours et vous invite à le (re) découvrir, avec l’arrivée des beaux jours

Très bonne nouvelle en ce début de saison, pour le Golf du Grand rodez, puisque le nouveau green du trou n° 15 est ouvert depuis le week-end dernier et il accueillera dès cette semaine, un championnat seniors.

La Fédération Française de golf viendra du 25 au 27 avril, pour évaluer et homologuer les travaux réalisés sur les 3 trous du bas du parcours. Les équipes Blue green ont fait intervenir des entreprises spécialisées pour réaliser cet ouvrage en août dernier et… La nature a fait le reste ! Grâce à ces travaux, le golf de Rodez agglomération est désormais en pleine sécurité pour ses usagers, comme pour ses équipes.

Les non-golfeurs peuvent dès à présent venir le voir et ils pourront, s’ils le souhaitent, s’initier gratuitement en s’inscrivant en ligne. En effet, des initiations gratuites sont programmées en semaine, mais aussi le week-end et sont accessibles à la réservation via www.initiationgolf.com. Une fois homologué, le nouveau parcours accueillera et ce, dès 2023, deux importantes compétitions, tout d’abord un championnat de France qui se déroulera au mois de juin, puis un championnat de ligue sur le mois de septembre. On l’aura compris, c’est un nouvel élan pour le golf castonétois-ruthénois, pour le haut niveau certes, mais également pour tous les amateurs, car il est d’abord et surtout, ouvert à tous !