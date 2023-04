Rodez : 80 doublettes en place pour le grand tournoi de bowling du printemps

Ce week-end, se déroule le traditionnel tournoi de printemps du Bowling-club Rodez.

De vendredi jusqu’à dimanche, le BCRO, Bowling-club de Rodez Onet, sera en effervescence dans sa salle préférée, celle de l’établissement Bastide, le Bowling du Rouergue, route d’Espalion à Onet. Il s’agit pour eux de recevoir le traditionnel tournoi de printemps, 37e édition, une épreuve très prisée dans la région et même bien au-delà puisqu’il y aura des équipes de toute la France et même des pays voisins.

L’équipe de France bien présente

Un plein succès car les engagements sont clos depuis belle lurette et c’est à guichets fermés que le tournoi va se dérouler. Avec l’apport non négligeable de fidèles partenaires, privés ou institutionnels, la réalisation d’une plaquette souvenir largement distribuée, les divers concours seront récompensés en fin de week-end.

80 doublettes

Quatre-vingts doublettes vont participer à l’épreuve du BCRO avec la présence de trois doublettes de l’équipe de France, tant en féminines qu’en masculins, qui viennent préparer les championnats d’Europe.

Du côté des joueurs hors de l’Hexagone, il y aura des équipes belges et espagnoles. Comme chaque année, les épreuves vont débuter vendredi 21 avril en fin de journée avec les éliminatoires, puis reprendront le samedi 22 et le dimanche 23 avril matin avant que l’après-midi dominicale soit réservée aux finales handicap et finales scratch de 14 heures à 17 h 30.

Une belle occasion pour tous les amateurs de sports de venir profiter de ces moments de compétition et soutenir les acteurs locaux, dont deux de leurs équipes viennent d’obtenir des médailles de bronze en championnat et le groupe des organisateurs. Le spectacle est gratuit tout au long du week-end.