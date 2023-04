Cyclisme : le peloton aveyronnais à Millau ce samedi après le faux départ de Rignac

Les coureurs départementaux ont rendez-vous samedi après-midi dans la cité du gant, quinze jours après une chute massive lors de la première épreuve du challenge MMA-Skoda-Centre Presse Midi Libre.

Ils étaient 90 à avoir pris le départ de la première manche du challenge MMA-Skoda-Centre Presse Midi Libre il y a quinze jours à Rignac. Mais autant à avoir été contraints de descendre de selle après seulement trois petits tours de circuit et surtout une chute à haute vitesse ayant impliqué une petite vingtaine de coureurs. Résultat : la course avait été annulée. Du coup, samedi (départ à 15 h 45) à Millau, sonnera l’heure du vrai départ de ce circuit départemental route.

Du classique, pour costauds

Et c’est sur du grand classique – qui a d’ailleurs fait ses preuves – que les spécialistes aveyronnais s’affronteront : un circuit de 4,5 bornes sur les hauteurs de la cité du gant, côté Viaduc, à parcourir à 16 reprises pour quelque 72 km de course au total. Au regard du profil, c’est à n’en pas douter un "costaud" qui pourra faire la différence. Pour rappel, en 2022, dans des conditions dantesques (pluie, grêle) dignes d’un Paris-Roubaix – les pavés en moins quand même, Anthony Mendes d’Issoire s’était montré le plus rapide, coupant la ligne en solitaire. Derrière lui, le Decazevillois Julien Cayssials, futur lauréat du challenge, terminait deuxième. Un Cayssials qui a été pris dans la chute à Rignac ; mais s’en est sorti avec seulement quelques égratignures au coude droit et à la main gauche.

Après cette bataille qui s’annonce – peut-être sous quelques gouttes seulement cette fois ! , le peloton aveyronnais, cette fois classé, se dirigera vers Sébazac pour un souvenir Etienne-Fabre organisé par le vélo club de Rodez.