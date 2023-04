La mode se tourne (officiellement) vers ChatGPT pour conseiller ses clients

(ETX Daily Up) - Les critiques, les blocages, et les enquêtes qui s'accumulent autour de ChatGPT n'y font rien… L'agent conversationnel suscite toujours l'intérêt du public, comme des entreprises dans de nombreux secteurs. La mode ne fait pas exception, et entend bien profiter des performances du robot pour améliorer l'expérience shopping de ses clients. La preuve avec Zalando qui s'apprête à lancer un assistant de mode alimenté par le générateur de texte par intelligence artificielle.

Les chatbots que l'on pourrait désormais qualifier de 'lambdas' n'ont qu'à bien se tenir… Incapables de rivaliser avec l'agent conversationnel de pointe ChatGPT, ils pourraient rapidement se retrouver sur un siège éjectable, et se faire remplacer sur de nombreuses plateformes de e-commerce pour venir en aide aux consommateurs. Dans la mode, il n'aura fallu que quelques mois seulement depuis la popularisation dudit robot pour que les marques s'intéressent à ses performances, et s'en emparent pour optimiser - et personnaliser - l'expérience shopping de leurs clients. C'est le cas du multimarque Zalando qui vient d'annoncer le déploiement d'un assistant de mode basé sur cette technologie aussi futuriste que controversée.

Un assistant shopping personnalisé

On le disait dès le début du mois d'avril, ChatGPT semble avoir toutes les connaissances et capacités requises pour se muer en un personal shopper en puissance. Et il n'aura pas fallu longtemps pour que l'industrie de la mode s'engouffre dans cette brèche pour permettre à ses clients de bénéficier d'une expérience toujours plus personnalisée. Zalando proposera dès ce printemps une version bêta d'un assistant de mode alimenté par ChatGPT pour répondre à toutes les requêtes de ses clients, et leur permettre de trouver des tenues adéquates en fonction de leurs goûts, de leurs envies, ou d'événements spécifiques. L'objectif étant, comme un véritable personal shopper, de proposer aux consommateurs une sélection affinée correspondant point par point à leur recherche.

"Nous sommes ravis d'expérimenter ChatGPT pour aider nos clients à découvrir encore plus de mode qu'ils vont adorer. Ce n'est que le début. Nous nous engageons à mieux comprendre les besoins et les préférences de nos clients, et nous sommes impatients d'explorer le potentiel que ChatGPT peut apporter à leur parcours d'achat. Alors que nous continuons à tester et à introduire de nouvelles solutions, notre objectif reste d'apprendre comment nos clients veulent interagir avec notre assistant de mode afin de leur offrir la meilleure expérience possible", explique Tian Su, vice-président de la personnalisation et de la recommandation chez Zalando, dans un communiqué.

Une expérience sur mesure

Plus concrètement, il s'agira d'interagir avec l'agent conversationnel pour obtenir des conseils personnalisés. "ChatGPT, que dois-je porter pour un dîner romantique à Paris au mois de juillet ?". Voilà le point de départ d'une discussion avec le robot qui analysera la météo dans la capitale française à ce moment de l'année, ainsi que les tenues les plus appropriées pour une telle soirée. Il ne restera plus qu'à affiner ses choix : "ChatGPT, je n'aime pas les robes à volants, ni le vert, peux-tu affiner la recherche ?". En quelques questions seulement, les clients de la plateforme devraient découvrir une liste qui correspond parfaitement à l'évènement et à leurs exigences.

Ce nouvel outil sera d'abord accessible en version bêta auprès d'une sélection de clients en Allemagne, en Irlande, en Autriche et au Royaume-Uni, et donc en allemand et en anglais. Il pourrait être ensuite déployé ailleurs en Europe, sachant que Zalando prévoit d'ores et déjà de développer d'autres fonctionnalités. On l'a vu, ChatGPT est également capable de fournir toute une tenue à partir d'une simple image. L'agent conversationnel pourrait donc par exemple permettre aux consommateurs d'obtenir une sélection de vêtements abordables à partir d'un look repéré dans une série, comme "Succession". Une autre aptitude qui ne devrait pas longtemps rester inexploitée.