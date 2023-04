Golinhac. Mimi nous a quittés

Mercredi 12 avril, une bien triste nouvelle a endeuillé la commune de Golinhac. Nous apprenions le décès d’Émilie Calvinhac, Mimi comme tout le monde l’appelait. Son souvenir qui restera à chacun sera son rire, sa bonne humeur, son dévouement, son dynamisme, sa bonté, sa détermination, son courage, sa grande ouverture d’esprit et son éternel optimisme. Fondatrice du foyer rural de Golinhac, crée en 1976, elle en fut la présidente pendant 23 ans. Très active encore jusqu’à l’année dernière. Elle a aussi été l’initiatrice du club de foot du village, du groupe folklorique "Los Englenaïres" et du théâtre "Guste et Cie". Mimi était toujours présente à toutes les animations et elle a longtemps mis la main à la pâte. Du patrimoine au tricot en passant par la scène et au yoga, elle était toujours partante pour les nouvelles activités proposées. Elle a aussi été élue à la mairie durant trois mandats en tant que conseillère et aussi première adjointe. Très active à la vie de la paroisse, elle s’impliquait dans la préparation des cérémonies, en chantant au chœur de chant, en participant au rosaire et l’intendance des clefs et des cloches (glas, carillons) de l’église. Mimi était très présente aussi pour sa famille, pour son mari, ses enfants, petits enfants et arrière-petits-enfants dont elle était très fière. Mimi est partie mais le pilier restera !

Ses obsèques ont eu lieu le samedi 15 avril en l’église de Golinhac, où sa nombreuse parenté et amis lui ont rendu un dernier hommage lors d’une cérémonie émouvante.

À toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.