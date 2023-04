Le Nayrac. Escapade en Lozère avec le club Sourires d’automne

Les membres du club Sourires d’automne sont partis pour une journée en Lozère. Après la traversée de l’Aubrac aveyronnais, ils ont effectué une première halte à Nasbinals pour un copieux petit-déjeuner et ont continué la route vers le Château de Labaume. Imposant avec sa façade plutôt austère, l’intérieur est richement décoré de mobilier et de tapisseries qui ont traversé les siècles et qui sont bien entretenus par les propriétaires. Le repas au restaurant à Aumont-d’Aubrac a permis de faire une pause avant le départ pour la Réserve des Bisons d’Europe à Ste-Eulalie-en-Margeride. La visite du parc en calèche tirée par des chevaux a montré de près les bisons dans leur milieu naturel sans barrières ni clôtures. Après cette journée riche en découvertes, les participants ont rejoint le Nayrac et se sont donné rendez-vous pour les jeux mardi 25 avril.