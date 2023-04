Cransac. Le maire Bernard Canac fixe ses priorités

Depuis le mardi 11 avril, Bernard Canac est le nouveau maire de Cransac et nous sommes allés à sa rencontre pour faire plus ample connaissance.

Bernard Canac présentez-vous ?

Je réside aux Issards, dans la maison où je suis né. Orphelins à 2 ans suite à un accident de voiture de mes parents, avec mon frère nous avons été élevés par mes grands-parents maternels. J’ai fréquenté l’école Emile Zola, puis Rodez au collège Fabre et le Lycée Foch jusqu’au BAC. Ensuite la fac de pharmacie à Montpellier pendant 2 ans. Je suis marié avec Muriel, père de 3 enfants et grand père de 5 petits enfants !

Votre parcours professionnel ?

Quand je suis entré dans la vie active j’ai fait plusieurs petits boulots avant d’intégrer l’association hospitalière Sainte-Marie, à Rodez. Je me suis inscrit alors dans l’activité syndicale chez Force Ouvrière, une expérience très enrichissante au niveau social et relation humaine.

Vous avez également goûté à la politique ?

La chose publique m’intéressait et je me suis présenté deux fois aux municipales à Cransac… Pour autant d’échecs. Cela étant, je suis maire sans étiquette, la seule que je porte est l’intérêt de ma ville. J’ai toujours été persuadé que je pouvais lui amener quelque chose. Ma rencontre il y a 3 ans avec Michel Raffi, m’a convaincu de rejoindre sa liste et un peu plus tard c’est lui qui m’a proposé de prendre sa suite et il m’a formé pour cela pendant cette moitié de mandat. Être maire, est un métier intéressant mais très prenant. J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur une équipe soudée et dynamique.

Quels sont les priorités ?

La santé et j’annonce que dans quelques mois, grâce à notre volonté, qu’il y aura un second médecin à Cransac, et nous poursuivons notre campagne de recrutement. Ensuite, l’attractivité de notre ville, avec entre autres la réhabilitation de la place Jean-Jaurès, le déplacement de la RD 11, le projet immobilier de l’îlot Saint-Michel avec nos partenaires que sont l’État, la Région, le Département, la ville d’Aubin et Decazeville Communauté. Puis le développement durable dans lequel la ville s’est inscrite depuis plusieurs années, avec le réseau de chaleur urbain, aujourd’hui conforté par le photovoltaïque, la rénovation thermique des bâtiments, l’éclairage public. Le quotidien des Cransacois et leur qualité de vie seront au centre de nos préoccupations. Les routes, la propreté de la ville… Bref tout ce qui améliore le bien vivre ensemble. Je tiens également à resserrer les liens avec les forces vives de notre ville, commerçants, artisans, chefs d’entreprise… Et le monde associatif que je connais bien pour y être inscrit.

Pour conclure, je tiens à saluer l’adhésion unanime du conseil municipal, qui a validé jeudi dernier notre premier budget.