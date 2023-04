Réforme des retraites : un chèque de solidarité de 20 000 € remis aux salariés d'Enedis en grève depuis 50 jours à Rodez

20 000 euros issus de la caisse de grève nationale de la France Insoumise vont être remis aux salariés du site d'Enedis de Rodez, ce mercredi.

Cela fait plus de 50 jours que les salariés du site d'Enedis de Rodez sont en grève contre la réforme des retraites. Ce mercredi 26 avril 2023, à 13 heures, ils vont recevoir un chèque de solidarité de 20 000 euros issus de la caisse de grève nationale de la France Insoumise, annonce le parti par voie de communiqué.

"Spécialement créée pour appuyer ce mouvement social, la caisse de grève de La France Insoumise est tenue à la disposition des travailleurs en lutte, qui peuvent directement la solliciter". Le député LFI de l'Aveyon, Laurent Alexandre, aurait suggéré aux salariés ruthénois de faire appel à cette caisse de grève, dont la somme est définie selon plusieurs critères (nombre de grévistes, le nombre de jours de mobilisation, ou encore la présence ou non de syndicats sur place).

La France Insoumise informe que "plus d'un million d'euros ont déjà été reversés aux grévistes" depuis le début du mouvement. "Aux côtés de l’intersyndicale, la France Insoumise et ses députés continueront à utiliser tous les moyens à leur disposition pour obtenir l’abrogation d’une réforme des retraites inutile et cruelle qui a été imposée contre la démocratie parlementaire et contre le peuple".

La CGT Energie promet "100 jours d'actions et de colère"

Peu après sa validation par le Conseil constitutionnel, la loi comprenant la réforme des retraites a été promulguée. Lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron avait confirmé que la loi rentrerait en vigueur dès cet automne. Mais la réforme continue de diviser le pays, et les syndicats ne comptent pas en rester là.

Une forte mobilisation est attendue lundi 1er mai 2023 partout en France. De son côté, la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME) appelle à une "journée nationale de colère" dans l'énergie pour mercredi 3 mai, tout en promettant "100 jours d'actions" en réponse aux "100 jours pour apaiser" demandés par Emmanuel Macron. La CGT Energie menace notamment avec des coupures d'électricité ciblée sur de grands événements à venir, tels que Roland Garros, le festival de Cannes ou le Grand Prix de Monaco.