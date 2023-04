Manifestations du 1er mai : drones avec caméras, transports, mobilisation "sans précédent"... À quoi s'attendre ce lundi ?

Nombreuses manifestations, dispositif de sécurité, perturbations dans les transports : voici ce qui est prévu ce lundi.

La mobilisation contre la réforme des retraites est prête à rebondir ce lundi 1er mai 2023, à l'appel de l'intersyndicale. La contestation ne semble pas s'effacer depuis la validation du texte par le Conseil constitutionnel et la promulgation de la loi, et les syndicats espèrent un "raz-de-marée populaire" ce lundi.

Au micro de RTL, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a assuré que ça devrait être "un des plus gros 1er-Mai sur la question sociale de ces 30 ou 40 dernières années". Une note des renseignements territoriaux, que RMC a pu consulter, prévoit une journée "sans précédent" en termes d'unité contre le gouvernement et "d'esprit vengeur". Entre 80 000 et 100 000 manifestants pourraient se retrouver à Paris, dont "1 000 à 2 000 éléments à risque" susceptibles de provoquer des troubles à l'ordre public.

12 000 policiers et gendarmes, avec des drones dotés de caméras

Des centaines de rassemblements ont été annoncées, la plupart le lundi matin. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a aussi vanté un dispositif "historique" sur le plateau d'Europe 1 en annonçant la mobilisation de 12 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris.

Certaines préfectures (notamment à Paris, Lyon et Le Havre) ont annoncé l'utilisation de drones avec des caméras embarquées lors des manifestations. Leur fonction sera limitée par la loi, comme l'a rappelé la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) dans un compte rendu du 19 avril 2023 : les caméras n'auront pas le droit de capter du son ni de "comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale". Les images ne pourront être conservées que pendant une durée maximale de sept jours.

« Il y a mobilisation historique également du ministère de l’Intérieur. Il y aura 12 000 policiers et gendarmes en France dont 5000 à Paris », annonce @GDarmanin au sujet de la manifestation du 1er mai #Europe1 pic.twitter.com/cF2KCsxBW7 — Europe 1 (@Europe1) April 28, 2023

Perturbations limitées à la SNCF

La SNCF annonce un trafic normal des trains ce lundi. Les syndicats appellent bien cependant à une mobilisation "unitaire et populaire".

Du côté de la RATP, aucun préavis de grève n'a été déposé mais des stations de métro seront fermées à partir de 11 heures lors de la manifestation parisienne.

Des vols supprimés dans plusieurs aéroports

Davantage de perturbations seraient à prévoir dans le trafic aérien. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 33 % des vols prévus à Orly et un quart à l'aéroport Charles-de-Gaulle.

Le mouvement de grève des contrôleurs aériens va aussi entraîner ka suppression de 33 % des vols à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes et Toulouse, ainsi que 25 % à Nice et Beauvais.

Où sont prévues les manifestations en Occitanie ?

Voici où et quand auront lieu les manifestations en Occitanie selon les cartes interactives de la CGT et de l'UNSA :

Aveyron :

Rodez : 10 h 30 au jardin public

Villefranche-de-Rouergue : 10 h 30 au kiosque

Decazeville : 10 h 30 au jardin public

Millau : 10 h 30 au quai Sully Chaliès, maison des syndicats

Saint-Affrique : 10 h 30 à la salle des fêtes

Lozère :

Mende : 10 h 30 sur la place Urbain V

Lot :

Figeac : 10 h 30 au lycée Jean-François Champollion

Cahors : 14 heures à la préfecture

Biars-sur-Cère : 10 heures sur la place de la Mairie

Tarn :

Albi : 10 h 30 sur la place du Vigan

Tarn-et-Garonne :

Montauban : 10 heures sur l'esplanade des Fontaines

Gers :

Auch : 10 h 30 sur la place des Fontaines

Hautes-Pyrénées :

Tarbes : 10 heures devant la Bourse du Travail

Haute-Garonne :

Toulouse : 10 heures à Saint-Cyprien

Muret : 10 h 30 sur les allées Niel

Saint-Gaudens : 10 heures sur la place Jean-Jaurès

Ariège :

Foix : 10 heures au Haut de Villote

Pyrénées-Orientales :

Perpignan : 10 h 30 sur la place de la Catalogne

Aude :

Carcassonne : 10 h 30 au portail des Jacobains

Narbonne : 10 h 30 au théâtre

Hérault :

Montpellier : 10 h 30 sur la place Albert 1er

Sète : 10 h 30 sur la place de la Mairie

Agde : 10 heures sur la place du jeu de Ballon

Béziers : 10 h 30 à la Bourse du Travail

Bédarieux : 10 h 30 à la Maison des syndicats

Gard :