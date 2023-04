Bozouls. Un bon début pour la nouvelle association "Alternative"

Pour leur premier évènement à Bozouls, les membres fondateurs de Vikalpa-L’Alter-Native, ont eu à cœur de sensibiliser, promouvoir, informer et conseiller sur les méthodes alternatives et naturelles de soin et de développement personnel pour le bien-être physique, psychique et émotionnel ; transmettre et promouvoir, auprès de tout public, des techniques et pratiques relevant du mieux-être, de la prévention de la santé et du développement personnel. Cette structure a accueilli le public durant tout le week-end du 14 au 16 avril pour des projections/échanges et ateliers gratuits (entre 12 et 20 personnes par atelier) afin d’échanger, de présenter mais aussi et surtout de mettre en pratique le Qi Gong, la méditation, l’olfactologie, l’hypnose, les constellations familiales, la musicothérapie.

Au-delà d’une brève présentation de ces divers outils, le public a pu en expérimenter les bienfaits de toutes ces pratiques par le biais d’exercices proposés tout au long du week-end par les trois thérapeutes bénévoles intervenants pour le compte de l’association.

Cette initiative qui a été organisée en partenariat avec deux commerçants locaux (Les Bienfaits de la Nature et le Café des Sports) ainsi qu’un résident bozoulais (qui a mis gracieusement à disposition un local) ; son vif succès auprès du public laisse espérer qu’elle fasse des petits…

D’ailleurs, suite à l’engouement général et aux retours des participants des cours collectifs de Qi Gong et Méditation seront proposés au Centre social de Bozouls dans les prochaines semaines.

Toutes les informations sur les cours collectifs, soins particuliers ainsi que les futurs événements proposés par l’association seront également disponibles sur la page Facebook "Vikalpa-L’Alter Native".

Contact : 06 24 55 73 69 vikalpa.lalternative@gmail.com