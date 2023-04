A 119 ans, la Foire de Paris se veut toujours défricheur de tendances

(AFP) - "Plus grande offre d'Europe dédiée à l'habitat", la Foire de Paris ouvre jeudi ses portes pour douze jours de shopping, d'innovations et d'équipements pour la maison, sans oublier le prestigieux concours Lépine et son lot d'inventions.

"La Foire de Paris, qui fête ses 119 ans, a toujours su évoluer avec son temps, on y vient pour découvrir les dernières tendances et les innovations, on voyage aux portes de Paris et on découvre une offre qu'on ne voit nulle par ailleurs", résume à l'AFP son directeur Steven Abajoli.

Quelque 400.000 visiteurs sont attendus jusqu'au 8 mai Porte de Versailles, où plus de 1.250 exposants seront présents dans des domaines aussi variés que la décoration, l'ameublement, la rénovation, le jardin, la gastronomie mais aussi l'artisanat français et international - sans oublier les traditionnels démonstrateurs et "l'ambiance marché avec les camelots".

"C'est le plus grand salon grand public d'Europe pour la maison, avec toutes les réponses à ses projets", indique M. Abajoli, qui cite les tendances phares: "La rénovation de l'habitat, énergétique ou pas, car avec le télétravail on a de plus en plus envie de vivre bien chez soi. Et l'outdoor (activités en extérieur, NDLR) dont la place est encore plus importante depuis le Covid: l'an dernier on a eu des paniers moyens historiquement hauts, principalement sur l'aménagement des extérieurs".

Sans oublier "la tendance à consommer local, le Made in France avec le +Village création française+ qui est trois fois plus grand cette année, ou encore l'artisanat du monde et des tropiques pour retourner vers plus d'authenticité".

Quelque 113 millions d'euros de chiffre d'affaires ont été générés "sur le moment" lors la précédente édition, sans compter les dépenses post-édition.

Steven Abajoli dit ne pas craindre un effet inflation: "Beaucoup d'exposants souhaitent mettre en avant des prix spécifiques pour la Foire. Dans la maison, l'achat est beaucoup plus raisonné mais on va toujours aller vers l'envie de se faire plaisir. On va plus réfléchir, comparer sur internet, et on achète premium car ça va durer plus longtemps".

Il indique également que le prix d'entrée n'a pas augmenté depuis 2019, soit 15 euros au tarif "caisse" et 13 euros pour un billet acheté en ligne.

Au-delà des divers ateliers, concerts, spectacles et animations - comme une épreuve du championnat du monde de barbecue - la Foire de Paris accueillera aussi un nouveau secteur dédié à la mobilité durable: aux côtés des trottinettes et vélos électriques, Renault Retail Group, filiale du constructeur, exposera "une trentaine de voitures reconditionnées, électriques, thermiques et hybrides disponibles à l'achat, une première".

Sans oublier le célèbre concours Lépine (122e édition), qui met en valeur le meilleur inventeur d'un objet du quotidien, parmi quelque 400 inventions en lice.