Comment suivre le Met Gala en ligne ?

(ETX Daily Up) - C'est le rendez-vous incontournable dans le monde de la mode. Le Met Gala aura lieu comme à son habitude le premier lundi du mois de mai. Les plus grandes stars se réuniront sur le tapis rouge pour rendre hommage à Karl Lagerfeld. Un événement que vous pourrez suivre confortablement installé sur votre canapé. On vous explique comment.

C'est l'événement mondain de l'année aux Etats-Unis. Les marches du Metropolitan Museum of Art de New York verront un défilé de stars internationales ce lundi 1er mai. A chaque année son thème et pour 2023, le gala très convoité fera honneur au grand couturier décédé, Karl Lagerfeld.

Connu pour l'extravagance et l'originalité des tenues portées par les célébrités, le Met Gala est un événement à voir. Et bonne nouvelle, cette année encore, les curieux pourront découvrir le dress code des stars en direct lors d'un livestream.

Pour cela, Vogue proposera une diffusion en direct et en exclusivité sur son site, ainsi que sur ses réseaux sociaux (Instagram, Facebook, YouTube et Twitter). Pour le moment, Vogue n'a pas indiqué si l'événement allait être également disponible sur TikTok.

Le rendez-vous est donné à 18h aux Etats-Unis (heure de New York) et dès 00h30 en France, dans la nuit du lundi 1er mai au mardi 2 mai.

Cette année, c'est l'actrice et productrice La La Anthony, le journaliste et auteur Derek Blasberg et l'actrice et comédienne du "Saturday Night Live" Chloe Fineman qui animeront le tapis rouge du Met Gala. Comme l'an dernier, l'influenceuse Emma Chamberlain jouera l'envoyée spéciale pour le magazine de mode américain afin d'interviewer les invités.

L'an dernier, Hamish Bowles, la chanteuse et actrice Vanessa Hudgens et l’actrice La La Anthony avaient animé le tapis rouge.