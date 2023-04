Direction les championnats de France pour les gymnastes flavinoises

C’est un week-end riche en émotion pour les gymnastes. L’envol gym accueillait le week-end des 15 et 16 avril la 1/2 finale des championnats de France pour les catégories fédéral A. Pas moins de 500 gymnastes venus de toute l’Occitanie ont concouru tout au long du week-end pour tenter de décrocher leur ticket pour les championnats de France.

Les bénévoles de l’Envol se sont donc relayés durant deux jours pour accueillir au mieux les gymnastes, entraîneurs et familles venus nombreux. Sans eux, ces manifestations ne pourraient avoir lieu dans ce beau complexe La Faille.

Le club de Flavin tient à les remercier chaleureusement pour leur aide. Les juges, qui officient tout au long de l’année, à chaque compétition, sont également remerciés.

Côté gymnastes flavinoises la pression était à son comble autant pour les gymnastes, entraîneur mais aussi pour les supporters qui étaient tous derrière les flavinoises. Ce sont les plus jeunes qui ont ouvert le bal le samedi.

Ces cinq jeunes filles ne partaient pas favorites mais après une nette progression par rapport aux compétitions précédentes, des passages sans trop de fautes, et après une longue heure d’attente à croiser les doigts le résultat est tombé… Salomé, Avril, Chloé, Maé et Lucie terminent 3e et sont donc qualifiées pour les championnats de France. Le dimanche, les plus grandes concouraient. Depuis plusieurs années, ces jeunes filles terminent à quelques dixièmes de la qualification. Pour certaines, cette compétition était donc la dernière de leur carrière et la volonté de vouloir bien faire à domicile était donc le maître mot. Ces quatre jeunes filles savaient qu’aucune erreur n’était permise pour peut-être espérer se qualifier.

Les filles ont rempli leur part du marché avec de beaux enchaînements maîtrisés. Il fallait donc attendre que cinq autres équipes passent pour connaître le verdict final. Et de 2 ! Ninon, Anaë, Adèle et Ambre décrochent elles aussi leur ticket pour les championnats de France. L’après-midi, une dernière équipe flavinoise se présentait devant les juges. Sous le regard de leurs camarades d’entraînement les cinq flavinoises effectuent de très beaux enchaînements maîtrisés. Ces gymnastes ont prouvé qu’elles avaient leur place à ce niveau de compétition et n’ont pas démérité. Malgré tout, ce sont les larmes aux yeux que Romane, Zélie, Manon, Océane et Adèle terminent 7e à quelques petits points de la qualification.

Elles ont d’ores et déjà repris les entraînements pour prendre leur revanche la saison prochaine.

Le club est très fier de ces trois équipes qui ont montré de belles prestations mais également un très bel esprit d’équipe tout au long du week-end.

Ces qualifications sont le fruit d’un travail de groupe qui est sans aucun doute la force de ce petit club aveyronnais. Rendez-vous aux championnats de France qui auront lieu le 12/13 et 14 mai à Rodez.