La top modèle Eva Herzigova possède désormais une jumelle... numérique

(ETX Daily Up) - Deux mannequins pour le prix d'une - ou presque. L'industrie de la mode ne relâche pas ses efforts dans le virtuel, et ce malgré le flop que fait le métavers. Après avoir organisé une IA Fashion Week, place à la création d'une supermodèle virtuelle, la jumelle numérique d'Eva Herzigova, qui pourra désormais être castée pour des campagnes et des défilés digitaux.

Pas question pour l'industrie de la mode de ne pas profiter de toutes les possibilités offertes par les mondes virtuels, qui lui permettent de captiver - et de capter - les plus jeunes générations. Après avoir mis un pied dans le métavers, les marques développent doucement mais sûrement des collections de vêtements virtuelles, le plus souvent des doublons de créations physiques, et il se pourrait qu'elles fassent prochainement de même avec leurs futures ambassadrices. On l'a vu ces derniers mois, les avatars se font de plus en plus présents dans les campagnes publicitaires, avec l'émergence d'agences de mannequins dédiées à ces modèles numériques… Mais les choses semblent encore s'accélérer avec la première jumelle virtuelle d'une mannequin star.

Eva Herzigova s'est prêtée au jeu, et peut aujourd'hui se targuer d'être la première top modèle de ce rang à posséder son clone digital, sous la forme de l'un des MetaHumans d'Epic Games. Pour ce faire, son visage et son corps ont été scannés par pas moins de 70 caméras, l'objectif étant de recréer le moindre de ses mouvements et de ses expressions faciales. Et il faut le reconnaître, le résultat est bluffant de réalité et de ressemblance. De son grain de peau à ses cheveux en passant par son sourire ou sa démarche, son double virtuel n'a rien à envier - sinon ses émotions, sa personnalité, et son charisme - à la mannequin star.

"Dites bonjour à ma MetaHuman ! Je l'adore. L'année dernière, Unsigned Group et moi avons développé ma MetaHuman, un humain numérique. Elle peut être utilisée de bien des façons et nous pouvons changer son apparence du tout au tout - des cheveux aux vêtements, en passant par le maquillage, les poses et les environnements virtuels - tout cela en cliquant sur un bouton. J'ai hâte de voir comment elle va évoluer", s'est réjouie Eva Herzigova sur Instagram.









On l'aura compris, il ne s'agit pas juste de créer un MetaHuman pour le plaisir d'innover, mais pour des applications futures. En l'occurrence, la jumelle virtuelle d'Eva Herzigova pourra porter des vêtements, mais aussi des coiffures et du maquillage, créés numériquement, et pourra même adopter des poses spécifiques pour des campagnes publicitaires, des défilés digitaux, ou plus simplement la modélisation de vêtements numériques. Chose qui intéresse les marques, et d'autres acteurs de la mode, qui n'hésitent plus à se tourner vers l'intelligence artificielle (IA) pour proposer des expériences toujours plus innovantes.

Le magazine Vogue Singapore a notamment introduit trois mannequins intégralement créées par l'IA dans son numéro du mois de mars, tandis que la marque Levi's a annoncé son intention de présenter dans un futur proche ses nouveaux produits en ligne sur des mannequins eux aussi générés par l'IA. Autant de petites révolutions qui montrent le potentiel de ces jumeaux numériques, bien décidés à se faire une place dans le cercle très fermé de la mode.