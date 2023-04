Villecomtal. L’église de Ségonzac mobilise de belles énergies

Une grande animation régnait récemment autour de l’église de Ségonzac. Plusieurs bénévoles étaient au travail : plantation de fleurs au pied du mur de la placette de la Croix ; joints du mur refait la veille par un groupe de maçons amateurs et compétents. On comptait deux dames parmi eux ; accueil des visiteurs et propositions d’adhésions à la nouvelle association. D’autres travaux devront être réalisés, le clocher, mais aussi d’autres parties de l’église dont les murs ont souffert des aléas de la météo au fil des nombreuses années depuis sa construction ou dernières réparations. Proche de l’entrée de l’église un panneau "Un peu d’histoire" avec reprise d’archives de Maurice Lacombe "Patrimoine : Ségonzac, sur les chemins de la mémoire". Des photos présentaient l’intérieur du clocher et des cloches avec leurs sculptures.

Le déjeuner a réuni 25 des participants ainsi que Patrice Philoreau le maire de Villecomtal déjà venu le matin pour manifester son soutien à cette initiative. Ils se sont régalés des pizzas cuites au four de Fouillet qui a été restauré par la municipalité. Une journée particulièrement dynamique et des projets à soutenir.