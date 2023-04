Tennis : départ canon pour Capdenac !

Un début "pleine ligne" en championnat de France par équipes de Nationale 3 pour le TC Capdenac ce dimanche, qui renouait avec sa salle raquettes à cette occasion. Les Aveyronnais ont ainsi surclassé la formation de l’ASPTT Nice sur un score sans appel de 6 matches à 0.

Jeu, set et match pour les cinq Capdenacois qui n’auront pas concédé le moindre set sur cette journée inaugurale face à une formation presque résignée après les deux premiers simples matinaux lors desquels les Capdenacois menaient déjà 2-0. Sans dévaluer l’énorme performance des hommes du capitaine Bruno Delfraissy, Nice s’est présenté en Aveyron sans son leader, 80e joueur Français, qui disputait un tournoi Futue à Trinité et Tobago.

La rencontre en détail -> Simples : M. Kestelboim (N°91) bat D. Andrianaly (-2/6) 6-1 6-4 ; M. Willis (-4/6) bat J. O’Sullivan (0) 6-2 6-4 ; L. Cazor (2/6) bat C. Koumba (2/6) 6-4 6-3 ; M. Salvan (2/6) bat P. Bihoue (4/6) 6-0 6-3. -> Doubles : M.Kestelboim-M. Salvan battent D. Andrianaly-J. O’Sullivan 6-2 6-1 ; M. Willis-M. Riols battent P.Bihoue-C. Koumba 6-1 7-6 (6). En gras, les Capdenacois.

Mais cela n’enlève rien au jeu des Capdenacois et notamment des jeunes Léo Cazor et Morgan Salvan, auteurs de deux parties accomplies tandis que l'Argentino-Polonais Mariano Kestelbiom l’emportait à l’usure, renvoyant sans cesse les balles d’un jeune niçois, victime de trop de fautes directes. Le Britannique Marcus Willis parachevant l'œuvre en dominant, presque tranquillement, un joueur de la Côte d’Azur pas plus en verve que ses coéquipiers ce dimanche dans la salle aveyronnaise (la pluie ayant contraint à ne pas débuter sur les habituels courts extérieurs).

Les deux doubles venaient concrétiser la nette domination du TC Capdenac qui n’avait alors que pour seul objectif de ne pas concéder le moindre set, cet après-midi. Dimanche prochain, les gars du président Philippe Perrier se rendront à Vitrolles pour une partie lors de laquelle ils seront, malgré leur statut de promus en N3, favoris sur le papier, eux les premiers leaders ; et avec une petite idée derrière la tête...