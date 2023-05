Espalion. Le vote des subventions était au menu des élus

La séance du conseil communautaire de la communauté de communes Comtal-Lot-et-Truyère de mardi dernier s’est déroulée à la salle des fêtes de Saint-Côme.

Après la validation de quelques formalités administratives telles que l’ajustement du règlement des assemblées nécessité par une modification législative, le Président a fait procéder au vote des différentes subventions aux associations en matière d’économie et de sport. Ces subventions sont proposées par les commissions dédiées à ces thématiques qui analysent les demandes sur la base des dossiers déposés (nota : il est impératif pour les associations, afin que la collectivité ait une gestion globale de ces financements au plus tôt dans l’année, de déposer les dossiers complets au 1er mars de l’année concernée).

Les subventions attribuées

Pour les manifestations et actions sportives : International Pétanque Espalion, 10 000 € ; association Sportive Automobile Rouergue, 8 000 € ; association des cavaliers du Causse, 1 500 € ; Moto club Villecomtal, 4 000 € ; Vélo Club Espalionnais, 1 000 € ; Ski-club loisirs Bozouls Comtal Lot et Truyère, 1 800 € ; BozSport Nature, 300 € ; Brappp Aveyron, 500 € ; Handball Club Espalion, 1 200 € ; Moto Club Lot et Truyère, 3 500 € ; Vélo Club Lot et Truyère, 300 €. Total 32 100 €. Pour les manifestations et actions à visée économique : Artisans Lauziers Couvreurs ALC Laubapro, 500 € ; ABPS – Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches, 2 000 € ; Salon des vins professionnels d’Espalion, 1 500 € ; Espalion Expos, 4 000 € ; Tradition en Aubrac, 6 000 € ; foire aux chevaux de Gabriac, 700 €; Total : 14 700 €.

Organisation du service petite enfance

Au registre de l’organisation autour du service à la petite enfance, à noter des évolutions sur les ressources humaines en matière de temps de travail de certains postes et des embauches après mouvement de personnel ou ajustement du fonctionnement des structures. À noter que certaines compétences sont difficiles à trouver et que cela demande d’avoir la vision globale sur toutes les crèches pour rendre le meilleur service possible. En matière de subvention de fonctionnement aux structures partenaires, ont été attribués 500 000 € comme l’an passé à l’Office de Tourisme intercommunal et 10 000 € au centre social d’Espalion au titre d’un acompte. Les partenariats se confortent et se renforcent en matière d’économie par le biais d’une convention avec l’Agence une Rivière un Territoire (EDF) qui versera la somme de 2 500 € pour les animations du pôle économique communautaire et une convention financière par laquelle la communauté verse 2 000 € à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron.

Les travaux de mutualisation menés par la commission du même nom, trouvent une concrétisation matérielle avec l’acquisition d’une balayeuse dont l’usage sera partagé entre la communauté et les communes du territoire qui le souhaitent. À ce jour, 16 communes ont d’ores et déjà pris rang dans le planning de cet équipement.