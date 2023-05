Lédergues. Plusieurs anniversaires ont été fêtés au club jeux et loisirs

Le club jeux et loisirs, un club où il fait bon venir car la convivialité règne tout au long de l’année car on y tient compte de la vie de chacun. Ainsi jeudi 27 avril sept participants nés en mars et avril ont été honorés lors du goûter jeudi après-midi dans le cadre de l’activité de "jeux et loisirs".

C’est une marque d’attention qui fait toujours plaisir. En effet, les sept participants ont eu la surprise agréable d’être mis à l’honneur au moment du goûter et ont soufflé les bougies d’un délicieux chou à la crème préparé par la pâtissière Renée. Ce fut évidemment un moment joyeux et mémorable pour ces sept participants, émus par cette marque d’attention de la part de la présidente qui a précisé avec enthousiasme : " Jean louis, Claudette, Yvette, Georges, Alain, Thérèse et Rolland, nous vous souhaitons un bon anniversaire. En vous disant à l’année prochaine pour un an de plus ! ", le tout sous les applaudissements de tous les joueurs présents.