Le Nayrac. Doriane Riani a créé les "Clés de Do", une conciergerie de gestion locative

Native de Lorraine, elle est maman de deux petites filles et est tombée sous le charme de l’Aveyron, il y a bientôt 10 ans. Passionnée de tourisme depuis toujours, elle a été diplômée en 2013 du bachelor Emvol (École de management de l’industrie du voyage et des loisirs) de l’ESC Troyes, qui lui a donné les bases du métier de l’hôtellerie. Elle a travaillé pendant 2 ans, pour un grand groupe de résidences de vacances, comme assistante d’hébergement, a effectué des saisons dans des lieux différents, ce qui lui a permis d’apprendre la polyvalence. Elle a ensuite été réceptionniste au Bowling du Rouergue pendant 8 ans. "Cet établissement familial m’a transmis le goût de la rigueur et du travail bien fait" dit-elle.

Aujourd’hui, elle a décidé de créer les "Clés de Do", une conciergerie de gestion locative sur le Nord Aveyron pour partager son expérience de l’hôtellerie à des propriétaires qui souhaitent faire de la location de courte durée. "Je sais à quel point cela peut être compliqué de laisser les clés de son logement. C’est pourquoi je souhaite les rassurer et les accompagner au mieux dans cette belle aventure immobilière." Elle pourra gérer les annonces, les prix, les encaissements, les renseignements, les échanges avec les voyageurs, les relations avec les plates-formes de réservations, les offices de tourisme… Enfin tout pour faciliter le travail des propriétaires et des locataires !

Contact : 06 38 26 56 59 www.lesclesdedo.com et à retrouver sur Facebook et Instagram