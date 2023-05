Pomayrols. Grand retour de la soirée paella

Après trois ans d’absence forcée, la soirée paella a fait son grand retour. Samedi 22 avril, la salle du château a ouvert ses portes pour accueillir la grande poêle bien remplie et les nombreuses personnes venues pour déguster ce succulent plat préparé par Didier La Gourmandise. Organisée par le comité des fêtes, la soirée a été un réel succès. Une assistance nombreuse et de toutes générations a permis de faire de cette soirée un moment de convivialité entre amis, de rencontrer de nouveaux visages et de faire connaître ce beau village. La bonne humeur autour du bar, le plaisir de se retrouver ont fait durer la soirée et ont permis d’étaler le passage des convives à table, deux services ont été nécessaires. Les membres du comité vous donnent rendez-vous les 12 et 13 août pour sa fête estivale. N’hésitez pas à suivre leur actualité ou à les contacter sur leur compte Facebook "comité des fêtes de Pomayrols".