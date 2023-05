Estaing. Salle comble pour le quine de la Saint-Fleuret

Tout récemment, avait lieu le quine de la section Sauvegarde de la Saint-Fleuret du Foyer rural, après trois ans de mise en sommeil pour cause de crise sanitaire.

Ce quine de reprise a connu un gros succès en rassemblant quelque 200 personnes dans la salle d’animation. De très nombreux Estagnols qui, par leur présence, ont voulu montrer leur attachement à la traditionnelle procession de la Saint-Fleuret, mais également des habitants des communes voisines, des départements limitrophes, et même des vacanciers de passage.

L’animation s’est déroulée dans une ambiance très conviviale et les nombreux gagnants ont pu apprécier la qualité des lots mis en jeu. Il ne faut pas oublier non plus les sympathisants de la Saint-Fleuret qui n’ont pu se déplacer mais qui ont tenu à participer à cette manifestation par l’intermédiaire de l’ordinateur.