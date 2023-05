Saint-Christophe-Vallon. Le RDV crée la première académie handball du département

Toujours en quête d’innovation et d’amélioration de son fonctionnement, le RDV vient de créer son académie handball, "à l’image de celles des grands clubs, et c’est une première pour notre département", indique fièrement le président Alexandre Granier.

Joueurs, arbitres, entraîneurs, responsables des tables de marque et des feuilles de match, organisateurs des stages… tout le monde est concerné par ce projet global de formation qui fédère quelque 140 personnes autour des valeurs du club. "Il s’agit de travailler à un projet de jeu commun et d’amener chacun à son meilleur niveau pour assurer le renouvellement de nos équipes", précise Alexandre Granier qui pilote cette opération de concert avec les responsables des différentes commissions. "Un logo est en cours d’élaboration, des tee-shirts seront distribués aux participants aux stages, et nous lançons un appel aux entreprises, commerçants ou collectivités qui souhaiteraient soutenir notre initiative parrainée par Léo Fournier, ancien joueur du club qui a gardé de solides attaches locales et qui est actuellement licencié au Montpellier handball". Une quarantaine de jeunes de 9 à 17 ans ont ouvert le bal de l’académie en participant la semaine dernière à un premier stage de formation au gymnase (notre photo). Les contours de la prochaine saison s’annoncent sous de bons auspices avec le maintien assuré en pré- nationale des équipes séniors féminines et masculines qui devraient bénéficier de l’apport de quelques jeunes de qualité. La remise en route d’une équipe 2 féminine fait aussi partie des projets du club soucieux que "tout le monde trouve sa place au RDV et puisse jouer à son niveau sans trop de pression.