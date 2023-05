Luc-la-Primaube. Football : les U15 et U17 qualifiés pour la finale de Coupe Aveyron-Lozère

Les U15 disputeront la finale Coupe d’Aveyron Lozère contre Montbazens/Rignac le samedi 27 mai.

Le week-end dernier, les U17 et les U15 de LPFC disputaient les demi-finales de la Coupe Aveyron Lozère. Les U17 malgré un bon match, qui se sont inclinés 3 à 1 à 0net le Château, n’ont pas pu accrocher la finale comme l’année dernière. Les U15 l’ont emporté 4 à 3 dans un vrai match de coupe à rebondissement. La première période fut à l’avantage des joueurs d’Olemps qui menaient 2 à 1 (but de Titouan Terral). Les joueurs luco-primaubois étant battus dans tous les compartiments du jeu par une équipe adverse conquérante. À la reprise, la physionomie de la rencontre fut totalement inversée. En 5 minutes, Ethan Olier réalise un hat-trick (2 buts de la tête et un lob bien ajusté) et permet au LPFC de mener 4 à 2. Plus présents dans les duels et dans le jeu, les locaux ont repris des couleurs. Les joueurs d’Olemps n’ont pas baissé les bras et sont revenus à 4 à 3 à 10 minutes du coup de sifflet final pour une place en finale. Un dernier arrêt décisif du gardien Nathan Alexandre et les "vert et jaune"ont explosé de joie. Félicitations à la belle équipe d’Olemps qui a vendu chèrement sa peau et rendez-vous le 27 mai pour cette finale Coupe 12/48 d’Aveyron Lozère contre Montbazens/Rignac. Les U13 de Louis Sola ont décroché une belle 4e place sur 18 équipes engagées au tournoi de Naucelle. Les U9 ont fini le tournoi Pilon de Rodez à la 6e place sur 25 équipes engagées.

Pour cette fin de saison ô combien difficile, les 3 équipes seniors de LPFC qui sont relégables, espèrent retrouver une bonne dynamique lors des derniers matchs afin d’enrayer cette spirale négative et de se relancer dans la course au maintien. Afin de ne pas voir la ligne de flottaison s’éloigner, il faudra réaliser quasiment un sans-faute pour sortir de la zone rouge.

L’équipe fanion recevra St-Juéry ce samedi 12 mai à 18 heurs. Les équipes réserves qui sont également dans de salles draps rendront visite à Bozouls AO pour l’équipe III également samedi et recevront Ouest Aveyron le dimanche 13 mai pour l’équipe II.