Flavin. Une surprise attendait Antoine pour son dernier jour à l’accueil de loisirs

Pour changement de vie professionnelle, Antoine quitte Familles Rurales où il est directeur adjoint et animateur. Les enfants de l’accueil de loisirs ont décidé de lui faire une surprise pour ce dernier jour avec eux.

En catimini, sa voiture a été décorée de dessins, de rubans, de paillettes, et de jantes roses, bref une œuvre d’art. Accompagné en chanson, Antoine, les yeux bandés a été conduit jusqu’à ce chef-d’œuvre qu’il a découvert avec admiration et émotion. Lors du goûter qui a suivi, les enfants lui ont offert des petits cadeaux parmi lesquels une belle casquette. Le bureau de l’association Familles Rurales tient à remercier Antoine pour son investissement depuis des années à l’ASH et lui souhaite beaucoup de succès et d’accomplissements dans sa nouvelle aventure professionnelle.