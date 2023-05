Le Nayrac. Une belle journée autour d’un four à pain

L’association Énergie et Quiétude avait programmé une journée d’échange de recettes et fabrication de pain à l’ancienne. Le groupe était accueilli par Marcel et Ginette Turlan et Urbain Couderc au hameau des Casals de Florentin. Marcel avait préparé un levain qui a permis de fabriquer environ 25 kg de pain dans un pétrin d’un ancien boulanger, façonné par Urbain puis déposé dans des paniers soigneusement recouverts d’un linge. Histoire de glisser un brin de fantaisie, des graines de courge, des noix, des raisins secs… ont été glissés dans quelques pâtes. Pendant la levée, les participants ont pris le déjeuner autour de plats préparés par leurs soins : pountis, farçous, cakes, gratins, pizzas, pâtisseries… Chacun a pu donner sa recette. L’heure d’enfourner est arrivée et Urbain a procédé à cette opération après s’être assuré de la bonne température du four chauffé à l’ancienne. La cuisson terminée, il ne restait plus qu’à se répartir les pains et à remercier chaleureusement les hôtes de cette journée très appréciée de tous.