Onet-le-Château. "Bienvenue au Palace" le 2 juin avec les collègiens des Quatre-Saisons

Eléa, Noémie, Marion, Su, Calixtine, Adam, Henri, Louka et leur professeur Dominique Granié vous proposent "Bienvenue au Palace", une adaptation de la célèbre pièce "Palace".

Rires, situation loufoque, cuisine, corrida, repas de luxe, problèmes ingérables et une surprise musicale sont au menu de ce qui pourrait vous permettre de passer une excellente soirée en VIP.

Ensuite, le public assistera à un exploit des élèves de l’atelier puisque Mélyne, Inès, Lily et Timéo vont nous faire revivre "Roméo et Juliette en 30 mn". Ils vont en effet interpréter la plus grande histoire d’amour en accéléré et avec humour, jusqu’au dénouement inattendu !

Rendez-vous vendredi 2 juin à 20 heures à la Maison des associations des Costes-Rouges. pour une soirée riche en émotion.

L’entrée est libre (limité à 200 places) et les réservations sont possibles par mail sur entmip.onet@gmail.com

La radio du collège primée

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le club radio du collège, animé également par Dominique Granié a obtenu, lors du prix des médias "Mediatiks", le premier prix régional de la meilleure webradio collège ! Le jury composé de professionnels du journalisme a été saisi par la qualité de production de l’équipe de "Radio Scoopy News", qui est donc sélectionnée pour concourir pour le prix national, fin mai. Nul doute que nous aurons l’occasion d’en reparler.