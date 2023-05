Boussac. Les "Violets" joueront en D2 la saison prochaine

Il y a dans tout club des saisons bonnes et moins bonnes, et puis il y en a certaines à marquer d’une pierre blanche. On doit bien convenir que pour l’Essor de Boussac, la saison qui se termine sera classée dans cette catégorie. Lors de la dernière journée de championnat face à Martiel, il suffisait d’un match nul pour valider le point synonyme d’accession à la 2e division départementale. Arrivés à la pause avec un avantage d’un but à 0 sur une réalisation de Jordan Thémines, l’équipe s’est faite rejoindre en deuxième mi-temps pour un résultat de parité et l’objectif était donc atteint. On peut dire que les bords du Lézert se souviendront de cette soirée qui s’est prolongée par une explosion de joie dont on peut tout à fait imaginer l’intensité. Le seul regret serait d’avoir laissé quelques points en route en début de saison qui auraient permis d’envisager en toute objectivité la première place du classement. Mais ne faisons pas la fine bouche, l’essentiel est bien là et cette accession est d’autant plus excitante qu’elle va permettre aux "Violets" d’évoluer dans l’antichambre de l’Elite aveyronnaise. L’équipe réserve, quant à elle, jouait son dernier match de la saison et a subi une défaite face à ses homologues de Pareloup Céor sur un score de 4 à 0 qui ne reflète pas la physionomie de la rencontre. L’équipe termine à la 8e place du classement.

Pour son dernier match de la saison, l’équipe I se déplacera ce samedi à Pont-de-Salars pour y affronter la JS Lévézou à 19 heures.