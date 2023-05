L'homophobie et la transphobie jugées encore trop présentes en France

(ETX Daily Up) - La perception des personnes LGBT+ s'est considérablement améliorée en France depuis l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, il y a tout juste dix ans… Reste que certaines discriminations persistent dans la société, comme dans les mondes du travail et du sport, au même titre que les agressions verbale et physique. C'est ce que révèle un nouveau sondage réalisé à l'occasion du 20e anniversaire de la Fondation Le Refuge et de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, mercredi 17 mai.

Une décennie après l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, quelle perception ont les Français des personnes LGBT+ ? Une question à laquelle tente de répondre un sondage sur les LGBTphobies réalisé par l'institut BVA pour Le Refuge, qui œuvre depuis vingt ans pour prévenir et lutter contre l’isolement des jeunes LGBT+ en situation de rupture familiale. Et si certains résultats sont encourageants, d'autres laissent penser que la situation régresse, ou stagne, pour les personnes concernées, notamment dans certains secteurs qui les touchent pourtant de près, à savoir le sport et l'emploi.

L'homophobie, un mal qui persiste

L'étude nous apprend avant tout que les agressions homophobes et transphobes semblent persister dans l'Hexagone. Un constat fait par une majorité de personnes interrogées. Près des deux tiers des répondants (62%) affirment avoir déjà entendu des propos homophobes ou transphobes, tandis que plus de sept sur dix (71%) déclarent avoir entendu le terme "PD" dans une dispute. Deux chiffres certes en baisse, de quatre et cinq points respectivement, mais qui demeurent élevés, et témoignent d'une situation qui, au mieux, stagne. Et cela peut aller encore plus loin, puisque plus d'un cinquième du panel (21%) confie avoir vu des personnes LGBT+ se faire agresser verbalement, quand 8% signalent avoir assisté à une agression physique.

Et globalement, les Français sont conscients que la situation est loin d'être idéale pour les personnes LGBT+ dans l'Hexagone, et qu'elle s'est même dégradée en cinq ans dans certains domaines. Seulement moins d'un répondant sur deux (45%) estime que leur situation s'est améliorée dans l'ensemble de la société, tandis qu'à peine plus d'un tiers considère qu'elles sont mieux acceptées dans le monde du travail, et pile 33% dans le monde du sport. Les jeunes semblent être les plus mal lotis, puisque seuls 28% des Français estiment que les personnes LGBT+ sont aujourd'hui mieux acceptées à l'école qu'il y a cinq ans, un chiffre en baisse de six points par rapport au dernier sondage réalisé en avril 2022.

Les jeunes davantage touchés

Si l'on se fie à la perception des Français, les plus jeunes générations apparaissent comme les premières victimes de discriminations. Plus de la moitié des sondés (51%) pense que les jeunes LGBT+ ont davantage de difficultés à avoir de bonnes relations avec leur famille que les autres jeunes, tandis que 45% considèrent qu'ils ont plus de mal à trouver un emploi. La famille et le travail ne sont pas les seuls piliers à vaciller pour les jeunes lesbiens, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexes ou asexuelles - toujours aux yeux des Français. Ils pourraient également être confrontés à davantage de difficultés dans les relations sociales (40%), la recherche d'un logement (35%), et l'accès aux loisirs (31%).

Malgré ce constat, le sondage révèle que la population générale ne se sent actuellement que moyennement concernée, sinon préoccupée, par la situation des personnes LGBT+. Seulement 48% des répondants déclarent être préoccupés par les discriminations subies par les femmes et les hommes homosexuels. Un chiffre qui baisse à 43% pour les personnes transgenres, et même à 39% pour les hommes bisexuels. Reste que les Français s'accordent à dire qu'il est aujourd'hui nécessaire, si ce n'est indispensable, de mettre en place des dispositifs pour accompagner les personnes LGBT+ dans certains domaines. C'est notamment le cas pour les aider à faire face aux discriminations LGBTphobes (63%), pour les accompagner en cas de dégradation de leur santé mentale (62%), ou encore pour leur santé sexuelle (60%).

"Les résultats de cette nouvelle enquête montrent que notre tâche demeure immense. La perception d’une hausse des discriminations envers les personnes LGBT+, notamment les jeunes, est particulièrement alarmante. Nous poursuivons nos efforts pour lutter contre les LGBTphobies, notamment en milieu scolaire et en milieu sportif, et sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge au respect de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre de chacun. Les jeunes LGBT+ ont jusqu’à 13 fois plus de risques de tenter de mettre fin à leurs jours que les autres. Il est de la responsabilité de chacune, de chacun, de lutter au quotidien contre les discriminations à l’égard des jeunes lesbiennes, gays, bis et trans", commente Pacôme Rupin, directeur général de la Fondation Le Refuge, au regard des résultats de l'étude.

*Cette enquête a été réalisée par BVA en ligne, les 18 et 19 avril 2023, auprès d’un échantillon de 1.002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.