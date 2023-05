Onet-le-Château. Le gala de danses flamenco de fin d’année approche

Comme tous les ans, aura lieu le gala de danse flamenco, proposé par Marina Heyraud, de la compagnie La Marimorena. Il se déroulera à La Baleine, le samedi 10 juin à 20 h 30, avec comme thème "De la antiguo a lo moderno". Une belle soirée pour présenter le travail chorégraphique de toute une saison, avec des groupes enfants et adultes et flamenco traditionnel mais aussi fusion. Sont aussi annoncés des groupes invités surprise ! Les enfants du groupe de la MJC d’Onet du cours flamenco enfants, qui répètent tous les mercredis à la salle des Costes-Rouges, seront aussi présents. Une occasion pour applaudir chaleureusement les 6 petites danseuses : les 2 Zélie, Juliette, Elena, Lise et Amélia. La billetterie sera sur place, mais il est possible de réserver en amont au 06 20 56 60 59 ou marina-flamenco.com