Trémouilles. Vente de fleurs et plants au profit des activités pédagogiques de l’école

Les commandes prêtes étant mises en évidence sur l’estrade, ce sont sur les tables que les acheteurs pouvaient choisir les fleurs et les plants dont leurs jardins d’agréments et potagers profiteront. Multicolores, aux parfums éclectiques. Chacun pouvait choisir entre géraniums, pétunias, œillets, dahlias, verveine etc. Et pour cuisiner, il était proposé des oignons, des aubergines, des poivrons, des tomates, des salades, des courgettes.. De quoi échanger quelques conseils de plantations et peut-être de recettes. Mais les bénévoles qui composent l’APE avaient sollicité les parents pour une proposition de confection de succulents gâteaux faits maisons qui se sont vendus à petit prix. Cet argent récolté en vue d’actions pédagogiques à l’attention des enfants aidera pour les sorties piscines en complément de la municipalité, soutiendra les rencontres sportives entre écoles, participera aux préparatifs pour la kermesse du samedi 10 juin.