Horaires, animations, exposants... Voici tout ce qui vous attend à la Foire de Rodez

Tout ce qu'il faut savoir à l'approche de la Foire de Rodez qui se tiendra du 8 au 12 juin.

Plus de 150 exposants dans divers domaines, des animations en veux-tu en voilà, un cadre idyllique… Du 8 au 12 juin, Rodez renouera avec sa traditionnelle foire-exposition. Organisé par Centre Presse et sa filiale événementielle, Midi Events, l’événement se tiendra au haras, en partenariat avec la Ville, propriétaire du lieu.

Dans ce magnifique écrin, à deux pas du centre-ville, les visiteurs pourront ainsi déambuler dans les allées d’exposants, répartis en plusieurs villages thématiques : maison et jardin, terroir et gastronomie, artisanat, mode, beauté, bien-être, loisirs, tourisme, agriculture, auto-moto, immobilier…

« C’est l’occasion parfaite pour concrétiser ses projets et se faire plaisir en rencontrant des professionnels en un même lieu », assurent les organisateurs, heureux à l’instar des commerçants de voir cette foire-exposition revivre dans la préfecture après neuf ans d’absence. Ça promet !

Robot géant, Formule 1, blindés...

Amateurs d’animations originales, la foire de Rodez vous gâtera ! Et réservera de nombreuses surprises entre les allées. Comme croiser un robot, à la sauce « Transformers ». Mélange de robotique et de futurisme, ces géants, portés par l’entreprise toulousaine Lumynight, ont prévu de déambuler dans le haras le samedi.

Petits comme grands auront ainsi l’occasion de les croiser, de se photographier avec et bien plus, à trois reprises dans la journée : entre 11 h 30 et midi, 15 heures et 15 h 30, 18 heures à 18 h 30… « De quoi en prendre plein les yeux ! », annoncent déjà les créateurs de ces géants, qui sillonnent l’Occitanie depuis plusieurs années.

Pour les amateurs de vitesse, une autre animation devrait à coup sûr attirer l’attention.

L’entreprise primauboise BMG Delfau proposera un simulateur de Formule 1 en réalité virtuelle ! Et cela se fera même au volant d’une véritable monoplace de l’écurie Arrows de 1999 à 2000. D’autres véhicules, bien différents, risquent également d’attirer l’attention ! Car la 13e Demi-brigade de la Légion étrangère, implantée à La Cavalerie, sera présente durant les cinq jours de la foire. Sur place, des légionnaires et cadres du régiment vous proposeront une démonstration de matériels et d’équipements militaires, dont des véhicules tactiques.

Informations pratiques

Horaires d’ouverture : jeudi 8 juin (14 heures-20 heures), vendredi 9 juin (10 heures-18 h 30, nocturne de 18 h 30 à 23 heures), samedi 10 juin (10 heures-20 heures), dimanche 11 juin (10 heures-20 heures), lundi 12 juin (10 heures-18 heures).

Entrée : 5 € en prévente (6€ sur place), 4 € tarif réduit, 3 € tarif spécial après-midi du jeudi 8 juin, gratuit pour les moins de 16 ans.

Vous souhaitez exposer ? Pour les personnes intéressées par un stand, il est possible de prendre contact au 05 81 19 12 74 ou au 06 30 99 50 96.

Toutes les informations à retrouver sur foirederodez.fr