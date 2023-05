Rugby : La Rochelle peut réaliser un fabuleux doublé, où et quand suivre la finale de la Champions Cup ?

Après le sacre de Toulon en Challenge Cup, le Stade Rochelais peut apporter un second trophée européen à la France, ce samedi 20 mai 2023. Mais le défi est immense : le Leinster lui fait face, en finale de Champions Cup.

Leinster - La Rochelle : acte II. Après une finale de Champions Cup 2022 remportée par les Maritimes à l'issue d'une partition d'anthologie, les deux clubs se retrouvent ce samedi 20 mai 2023.

Immense défi pour les Rochelais

C'est un véritable cador du rugby européen qui se présente face au Stade Rochelais. Poumon de l'équipe d'Irlande, le Leinster compte dans ses rangs pléthore d'internationaux du XV du Trèfle, qui a réalisé le Grand Chelem au printemps, à l'occasion du tournoi des Six Nations. La province irlandaise va disputer sa 7e finale de Champions Cup et compte quatre sacres.

Bête noire du Stade Toulousain qu'il a vaincu en demi-finale (41-22), le Leinster aura la chance d'affronter la Rochelle dans son antre de l'Aviva Stadium, à Dublin. Une addition de paramètres qui en dit long sur l'ampleur du défi réservé au champion d'Europe en titre...

En route pour le doublé ?

Mais les Rochelais ont, eux aussi, engrangé une solide expérience européenne. Battus par Toulouse en finale de la Champions Cup 2020-2021 (22-17), les Maritimes ont de nouveau atteint la dernière marche du tournoi, l'an passé. En outsiders, ils sont donc parvenus à faire tomber le Leinster au stade Vélodrome, en réalisant une rencontre exceptionnelle (24-21). Ce samedi, les soldats de Ronan O'Gara disputeront donc leur troisième finale de Champions Cup consécutive.

Le tenant du titre pourra compter, entre autres, sur une charnière dorée : arrivé cette année en provenance de Pau, l'ouvreur Antoine Hastoy est tout simplement le meilleur réalisateur de cette version 2022-2023 de l'épreuve. Avec 85 points au compteur, c'est le joueur le plus efficace du tournoi, tandis que le numéro 9, Tawera Kerr-Barlow est, lui, le deuxième meilleur scoreur de l'épreuve avec cinq essais. Seul Josh van der Flier fait mieux : six réalisations sont à mettre à l'actif du troisième ligne... du Leinster !

Toulon a parfaitement lancé le week-end

La France est très solidement représentée en ce week-end de finales européennes. En Challenge Cup, Toulon n'a fait qu'une bouchée de Glasgow : les Varois l'ont emporté 43-19 et soulevé un trophée qu'ils avaient manqué à quatre reprises. En plus de réaliser un doublé personnel, le Stade Rochelais pourrait donc aussi doubler la mise pour l'Hexagone et prolonger le règne du Top 14 sur le continent, après le double sacre de 2022 (La Rochelle et Lyon).

Où et quand suivre le match ?

Le coup d'envoi de cette finale de la Champions Cup sera donné à 17h45, ce samedi 20 mai 2023. Il sera retransmis en direct sur deux chaînes : France 2 et beIN Sports 1.