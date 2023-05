Connac. L’atelier du Puech de Mogel expose

L’atelier du Puech de Mogel est un espace artistique né en 2021 d’un désir profond de partager et de transmettre. Pour France Salzonne, responsable de l’atelier, l’art, et plus particulièrement la peinture, ne se résument pas à reproduire simplement l’environnement visible. "C’est plutôt une expression picturale de ce qui résonne en nous, de ce que notre sensibilité interpelle à un moment précis, un moyen de s’ouvrir à notre créativité souvent bloquée ou enfouie."

L’objectif principal de cet atelier est donc de partager cette expérience artistique, de transmettre ce que l’art a pu apporter tout au long de la vie, que ce soit dans le domaine familial, relationnel ou encore professionnel. "Il s’agit d’un lieu où chacun peut non seulement apprendre les techniques artistiques, mais aussi s’exprimer librement à travers la matière et la couleur. C’est un espace vivant qui favorise la convivialité et la sérénité, offrant ainsi un cadre propice à l’exploration et à l’expérimentation artistique." Les élèves de l’atelier ont donc saisi l’occasion d’exposer leurs productions à la galerie l’Atelier bleu de Connac.

Cette exposition permet de mettre en lumière le travail et les talents de chacun, offrant ainsi une occasion unique de partager leurs créations avec un public plus large. C’est également une opportunité pour les élèves de voir leurs œuvres être appréciées et de recevoir des retours constructifs de la part des visiteurs.

L’exposition à la galerie est un moment important pour les élèves de l’atelier, car cela leur permet de franchir une étape supplémentaire dans leur parcours artistique. C’est une reconnaissance de leur travail et de leur engagement dans l’exploration de leur propre créativité. De plus, cette expérience d’exposition leur offre une occasion d’apprentissage supplémentaire, en leur permettant de se confronter au regard extérieur et de développer leur confiance en tant qu’artistes. L’exposition se déroulera du samedi 27 mai au samedi 3 juin. Le vernissage aura lieu à 18 heures le 27 mai.

Pour tout renseignement complémentaire : 06 21 66 48 05 ou latelierbleu3@gmail.com