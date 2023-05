Coubisou. En 2022, les animations du Foyer rural ont fait leur grand retour

Le Foyer rural s’est retrouvé récemment en assemblée générale. L’année 2022 a vu le retour des animations habituelles, même si certaines ont été réduites dans leur organisation comme la Nuit Lumière du 15 août et Les Médiévales. Le président remerciait tous les acteurs qui soutiennent le Foyer rural qui compte 53 adhérents.

Venait ensuite la présentation des comptes financiers 2022 et prévisionnels 2023 du Foyer rural et de ses cinq sections.

Pour le Foyer rural, le résultat 2022 est légèrement au-dessus de l’équilibre, la recette du vide-greniers du mois de juin permettant de couvrir les cotisations versées aux structures départementale et nationale des Foyers Ruraux. Les bilans financiers des cinq sections ont été étudiés à la loupe et même s’ils sont contrastés, il en ressort une situation saine.

L’année 2023 prévoit le retour de toutes les animations dans leur dimension d’avant la crise sataire : vide-greniers le 11 juin, marchés nocturnes le vendredi soir en juillet et août, visites nocturnes aux flambeaux en juillet et août, visites guidées d’Estaing, fête de la Saint-Fleuret les 1er et 2 juillet en collaboration avec toutes les associations de la commune, ronde des lucioles le 13 août, nuit lumière le 15 août, Les Médiévales les 9 et 10 septembre, marché de Noël le 26 novembre. Après la présentation des différents bilans, le président soumet les rapports moral et financier au vote de l’assemblée générale qui les approuve à l’unanimité. La cotisation est maintenue à 15 €.

Le nouveau conseil d’administration comporte désormais 10 membres.

Le nouveau bureau est le suivant : Boris Barnier, président ; Chantal Marc, vice-présidente ; Nicole Borie, trésorière, et Françoise Aygalenq, adjointe ; Gisèle Momméja, secrétaire, et Danielle Fabre, adjointe.