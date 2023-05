Onet-le-Château. Les jeunes comédiens d’Olivier Royer ont été ovationnés par leur public

Comme chaque année, la fin de la saison est synonyme de restitutions pour tous les groupes de théâtre drivés par Olivier Royer. Un grand moment de partage avec des spectateurs conquis (parents, familles, amis et amateurs de théâtre), puisqu’il s’agit, après une ultime répétition (et mise au point des décors et costumes) sur site, de leur présenter la pièce qu’ils ont étudiée tout au long de l’année.

Et ce mercredi soir, ce sont les quatre groupes "juniors" qui ouvraient le bal, en interprétant sur la scène de La Baleine, les uns après les autres, puisque les 4 spectacles se sont enchaînés dans un timing parfait, l’adaptation théâtrale d’Olivier Royer de "West side story", la légendaire histoire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales, devant un public toujours aussi nombreux et toujours aussi ravi d’assister à cette traditionnelle soirée et d’applaudir des prestations de haut vol, fruit d’un travail régulier et acharné. "Comme chaque année, je suis à la fois ému et fier. Les enfants comme les spectateurs ont été formidables et les uns comme les autres ont pris beaucoup de plaisir ce soir…", résumera Olivier.

Ce sentiment sera sans aucun doute partagé, lors des prochaines représentations de cette pièce qui auront lieu le mercredi 31 mai à 19 h 30 et 21 heures à La Baleine pour les groupes "collège", puis le 1er juin à 21 heures à la salle A3 de la MJC, pour le groupe "lycée" (l’autre groupe lycée se produira avec Festen le 27 mai à 21 heures, toujours à la MJC), de même que pour les groupes collège, le 25 juin à 16 h et 19 heures. Quant aux adultes, le groupe du lundi interprétera la pièce "Le repas des fauves", le 3 juin à 21 heures à la MJC, puis en tournée sur Baraqueville, Rodez, Arvieu et Moyrazès, pour revenir à la MJC, le 5 juillet à 21 heures. Et le groupe adulte du jeudi présentera "7 minutes", une pièce sociale qu’ils interpréteront le 17 juin à 21 heures à la MJC, puis les 26 juin, 3 juillet et 6 juillet. Une fin de saison très chargée donc, mais aussi très particulière, puisqu’elle actera également pour l’emblématique professeur de théâtre de la MJC, la fin d’une très belle aventure : Olivier ayant décidé de lever le pied et de prendre un peu plus de temps pour lui et les siens, ce qui ne l’empêchera pas de "garder" l’atelier "techniques théâtrales" et la troupe d’impro "Les Imprototypes".

Mais nous aurons l’occasion d’en reparler, en présentant la nouvelle saison et le nouveau coach des ateliers théâtre de la MJC.