Montrozier. Triathlon à Gages

Rodez Triathlon, un club convivial et familial propose une activité de triathlon une fois par mois aux enfants de CM1 et CM2 de l’école de Gages. Julien Couderc, éducateur sportif organise l’animation sportive pour une quinzaine de jeunes tous volontaires et amateurs de ce sport. Le but de cette rencontre est de faire une activité périscolaire, une passerelle pour comprendre le triathlon. Les jeunes amènent leur vélo et leurs casques et enchaînent courses à pied et à vélo et parfois les deux à tour de rôle. Ce sont des jeux avec changement d’appui afin de maîtriser de mieux en mieux le concept. Les enfants en redemandent.