Naucelle. 80 pétanqueurs à la première manche du Challenge du Ségala

Le Pétan club Naucellois lançait l’idée de créer un challenge après le 26 mai. Sans gêner la saison régulière, dans le cadre réglementaire et en gardant un esprit sportif et convivial. Après moult réflexions, et consultations avec les instances départementales qui donnaient leur accord le challenge pouvait prendre forme.

Quatre dates sont alors inscrites : les 12 mai, 19 mai, 26 mai et des phases finales à Naucelle le samedi 3 juin. Les rencontres se jouent en triplettes (avec un remplaçant / te). Pour cette première édition, 11 clubs ont répondu à l’appel, soit un total de 20 équipes issues du "Grand Ségala". Les deux coprésidents : "voir autant de monde un vendredi soir est déjà une réussite. L’ensemble des bénévoles du club s’est mobilisé pour que les parties se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Naucelle a aussi un avantage indéniable, celui de pouvoir disposer d’un boulodrome couvert".