CARTE. Orages : 50 départements placés en vigilance jaune par Météo France ce mardi 23 mai

Les orages et des averses parfois localement intenses vont encore toucher la moitié de la France, de l'Est au Sud-Ouest. On détaille.



Le ciel grondera et tonnera encore ce mardi 23 mai sur la moitié sud de la France, sous une ligne diagonale allant de la Gironde à la Moselle, à l'exception de la Corse. Si la matinée de ce mardi devrait être plutôt clémente au niveau des précipitations, avec même un large soleil dans le sud-est, le temps se gâtera dans l'après-midi avec des averses orageuses touchant la Gironde, la Dordogne, le Cantal, les Pyrénées Atlantiques et en Occitanie l'Aveyron, le Lot et l'est des Pyrénées-Orientales. Un ciel bien chargé avec des risques d'orages pouvant être localement intenses régnera sur la région Paca, le territoire de Belfort, le Pays basque ainsi que sur la Lozère, le Gard, l'Hérault et l'Aude. Orages et pluies s'atténueront en soirée, les averses orageuses se décalant vers l'extrême sud-ouest, touchant encore le Gers, les autes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes avant de disparaître progressivement. Petite consolation pour les départements placés en vigilance jaune : les températures en journée seront globalement supérieures à celles des autres départements, de 19 à 25°C sauf en montagne et pour Biarritz, gratifié d'un petit 18°C sous les orages.