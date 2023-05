Lédergues. La "tête de veau" a régalé les aînés

Une bonne nouvelle d’apprendre que le club des aînés de Lédergues s’est réuni pour la deuxième fois au restaurant des voyageurs à Tanus. Avec l’ajout de nouveaux adhérents, c’était une occasion spéciale pour tout le monde. La dégustation de la "tête de veau" semble avoir été un choix apprécié par tous les convives. Un repas convivial comme celui-ci offre souvent une excellente occasion de socialiser et de profiter du temps passé ensemble tout en satisfaisant son palais. Cette rencontre a renforcé les liens entre les membres du club et a créé de beaux souvenirs pour tous. Ces moments de partage et de convivialité sont précieux, surtout pour les aînés, car ils favorisent la camaraderie, la compréhension mutuelle et le soutien social. Il est encourageant de voir que le club des aînés continue à offrir de telles occasions à ses membres. Les rencontres du club des aînés sont agréables et enrichissantes et contribuent au bien-être et au bonheur des personnes âgées.