Luc-la-Primaube. Une discipline à découvrir

Parmi les nombreuses activités proposées par la MJC de Luc-la-Primaube, on trouve des cours d’arts martiaux français pour les enfants et les adultes. En effet, Romain Blanes, le professeur encadre ces cours d’arts martiaux français qui datent du XIXe siècle, de 19 h à 21 h salle Vol de Nuit à l’Espace Antoine de Saint-Exupéry à La Primaube. Des cours qui permettent à la quinzaine d’élèves de découvrir et pratiquer les arts martiaux français tels que la boxe, la lutte, la canne, le bâton et le sabre. Un sport qui allie bien-être, autodéfense et loisirs. Les trois aspects pratiqués étant la défense, le bien-être du corps et le renforcement moral.

À la veille des vacances de printemps, Romain Blanes a animé un stage d’arts martiaux français "La fête à la moustache" avec assauts à thème et libre de boxe française. Renseignements au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr.