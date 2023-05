Rodelle. Aménagements de Laubarède : des appels d’offres relancés

Le conseil municipal s’est réuni en séance publique, récemment, sous la présidence du maire Jean-Michel Lalle. Un ordre du jour restreint mais qui nécessitait quelques décisions à approuver. Il s’agissait en premier lieu d’aborder le projet d’aménagement de Laubarède. Des appels d’offres vont être relancés.

Le conseil s’est penché aussi sur les panneaux lumineux dont celui de Bezonnes qui ne fonctionne pas pour des problèmes numériques. Il a été décidé de passer les panneaux lumineux (Saint-Julien-de-Rodelle et Bezonnes) en 4G (quatrième génération) qui seront reliés téléphoniquement pour la somme de 9 000 € avec la reprise des deux anciens. Ensuite, au sujet de la voirie des priorités sont actées pour la réfection des routes catégorie À part la communauté de communes au village du Fijaguet et à celui de Lagnac. Il a été évoqué le pastoralisme sur le causse de Bezonnes pris en charge de quelques aménagements par la fédération de chasse pour la pose d’un portail supplémentaire et d’une finition de clôture.

Par ailleurs, une soirée informations à destination des nouveaux arrivants sur la commune est programmée le 16 juin à la maison du causse avec la participation des présidents des associations.

La journée du patrimoine est fixée la 17 septembre avec ouverture l’après-midi de l’église de Lagnac et celle de Rodelle. Pour de plus amples informations, voir l’affichage à la mairie, qui se doit de rendre public le contenu du conseil municipal.