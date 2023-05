Espalion. Le conseil communautaire au soutien de son territoire

Le conseil fait preuve d’un très large consensus, sur de nombreux dossiers.

Le territoire de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère jouit d’une extraordinaire diversité paysagère. De ces paysages, fruits de l’histoire de la terre et façonnés par l’Homme, découlent une identité bien marquée qui s’exprime à travers la richesse de son patrimoine qu’il soit naturel ou bâti. Un atout majeur pour l’attractivité du territoire, qu’à la demande du président Nicolas Bessière, sont venus présenter au conseil communautaire de ce lundi soir Marie-Dominique Albinet environnementaliste au CAUE et Paul Roux chargé de mission au PETR. Une présentation de tout un patrimoine qui visait à faire prendre conscience aux élus communautaires de son importance et de l’importance de mieux le préserver.

Une belle unanimité

S’en est suivie une série de délibérations toutes adoptées à l’unanimité. Le conseil a acté la vente de la maison de l’ancien capitaine de gendarmerie d’Estaing au prix de 120 000 €.

Les tarifs de la taxe de séjour alloués à l’office de tourisme pour la promotion du territoire ont été reconduits avec trois périodes de recouvrement (1er janvier au 30 avril, 1er mai au 30 septembre, 1er octobre au 31 décembre). Signature de l’avenant annuel à la convention de partenariat avec Aveyron Initiative. Cette association a pour objet la création et la reprise d’activités sur le territoire communautaire en mobilisant des moyens humains et financiers (sous la forme de prêts d’honneur). Le conseil a approuvé une participation à hauteur de 0,55 € par habitant soit 10 744,80 € pour l’année 2023.

Zone artisanale des Calsades IV à Bozouls. Le conseil a approuvé la vente à Cédric Passet d’un lot de 3 752 m2 au prix de 25 € HT le m2 pour son activité de travaux publics et privés.

Crèche/ Relais Petite Enfance à Espalion. Le nouveau plan de financement a été validé. Pour un montant de 2 800 000 € HT il se répartit comme suit : CAF 950 000 €, État 400 000 €, Département 240 000 €, Région 130 000 €, MSA 50 000 €, autofinancement 1 030 000 €. Ce projet concerne la construction d’un bâtiment qui intègre une crèche et un Relai Petite Enfance.

Urbanisme. Modification simplifiée du PLU de Saint-Côme-d’Olt. Il porte sur une adaptation du zonage visant à permettre l’installation de serres par un nouveau maraîcher.

Culture-Patrimoine. Les subventions suivantes ont été attribuées : Blues en Aveyron 1 000 €, Jeunesse Motivée Entraygues, 4 000 €, Odyssée spectacle 2 500 €, Culture en Carycanyon 1 000 €, Cinécure 1 000 €, Orgues et musiques à Saint-Geniez-d’Olt 700 €, Fédération Départementale des Foyers Ruraux 2 500 €, Comité des jeunes de B

ozouls 2 500 €, Essieu du Batut 7 000 €, le Philistin 1 000 €. Les renouvellements des conventions pluriannuelles avec l’association du Château de Calmont-d’Olt (5 000 €) et celle de Cap-Mômes (6 000 €) ont été validés. Alexandre Bénézet représentera la communauté de communes au conseil d’administration de Derrière le Hublot.

Questions diverses. Bernard Scheuer a informé le conseil des complexités administratives sur le dossier de la révision du zonage assainissement.