Aurélie Bonnan, coach de Leïla Lacan à Angers (LFB) et ancienne Internationale, est une témoin privilégiée de la progression rapide de sa meneuse-arrière. Elle décrypte les atouts de sa protégée qui fait partie des 15 Tricolores actuellement en stage à Toulouse avant l'Euro de juin.

Êtes-vous étonnée de voir Leïla dans les 15 avec les Bleues ?

Non, je ne suis pas étonnée. Car en sortant de l’INSEP (l’été dernier), elle est allée tout de suite chercher un rôle majeur, qu’on lui a donné, mais qu’elle a mérité chez nous. Elle a fait une très belle saison, est montée en puissance. Elle a un profil très intéressant qu’on n’a pas forcément aujourd’hui en équipe de France. C’est normal qu’elle soit vue. Après, suis-je étonnée qu’elle y soit encore ? Oui et non, car elle est surprenante. Comme je lui ai dit, elle a tout à gagner. Il faut prendre tout ce qu’il y a à prendre.

Pensez-vous qu’elle a le potentiel, d’autant que sa polyvalence 1-2 joue aussi pour elle, pour être dans les 12 joueuses qui iront à l’Euro ?

Il y a encore du monde… Je n’assiste pas aux entraînements, mais elle me fait des retours. Aujourd’hui, il y a des joueuses qui ont plus d’expérience. Mais ça va dépendre de comment se passent les entraînements, les matches amicaux aussi, par rapport aux minutes que le coach voudra lui donner. En club, elle est habituée à un rôle majeur. Là, ce sera différent. À elle de se servir de sa capacité d’adaptation, avec la fougue de la jeunesse, pour montrer ce qu’elle est capable de faire. À mon avis, les choses ne sont pas encore figées pour le staff. Je pense qu’elle a encore sa chance.



À 18 ans, qu’est-ce qu’elle a de plus que les autres ?

Je ne sais pas ce qu’elle a de plus, car il y a eu d’autres filles de sa génération qui se sont montrées très intéressantes cette année en LFB. Mais elle a du talent, la tête qui va avec. Des principes et des valeurs, le mental qu’il faut pour le haut niveau, la gestion des événements où elle apprend, avec une capacité à s’adapter. C’est quelqu’un qui a ce qu’il faut dans la tête et les jambes, comme on dit.



Vous l’avez dit : vous lui avez donné beaucoup de temps de jeu cette saison et elle l’a pris. Qu’est ce qui a fait qu’elle a autant joué ?

On a vite senti sur les premiers entraînements et matches qu’elle était capable de faire des choses, qu’elle y allait avec beaucoup d’énergie, qu’on pouvait lui faire confiance. Elle a eu aussi la confiance de ses coéquipières qui lui ont donné un vrai rôle, un vrai statut dans l’équipe, qu’elle a mérité et qu’elle est allée chercher aussi.



Elle avait signé un contrat de trois ans l’été dernier chez vous. Êtes-vous sûre aujourd’hui de pouvoir la conserver pour la saison prochaine ?

Oui, oui. Leïla sera avec nous la saison prochaine.