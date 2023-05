Basket-ball : l'Aveyronnaise Leïla Lacan appelée en équipe de France pour le dernier rassemblement avant l'Euro

La Ruthénoise Leïla Lacan a été appelée par le staff des Bleues pour participer aux cinq derniers matches de préparation avant l'Euro, contre la Serbie et la Chine par deux fois, puis la Grande-Bretagne.

Le rêve se poursuit pour Leïla Lacan. Déjà appelée dans une liste de 23 joueuses il y a un mois pour un stage avec l'équipe de France, l'Aveyronnaise a de nouveau été convoquée ce jeudi. Parmi 15 joueuses, cette fois, pour préparer la compétition continentale, qui se déroulera du 15 au 25 juin en Israël et Slovénie.

La joueuse d'Angers profite notamment des absences des deux meilleures joueuses de la sélection, Marine Johannès, non retenue par le staff à cause du calendrier du championnat WNBA (équivalent féminin de la NBA) dans lequel elle évolue, et Gabby Williams, toujours pas remise de sa commotion cérébrale.

Les Bleues et Lacan sont en ce moment en stage à Toulouse. Elles joueront ensuite les cinq derniers matches de préparation avant l'Euro contre la Serbie et la Chine à deux reprises, et enfin la Grande-Bretagne. Premier match dimanche 28 mai !